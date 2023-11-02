Симптомы кори общеизвестны: высокая температура, сухой кашель, лихорадка и сыпь. Но мало кто знает, что воспаление глаз также может свидетельствовать об опасном заболевании еще до появления сыпи. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как выявить болезнь

Период от инфицирования до появления симптомов составляет 10-12 дней. Затем появляются высокая температура, насморк, сухой кашель, диарея и рвота.

Больной также может иметь головную боль, увеличение лимфоузлов, воспаление глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения, синдром розового глаза). На четвертый-пятый дни болезни появляется красная сыпь — сначала на коже головы и лица, а затем — по всему телу.

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Чем опасна корь

Прежде всего детской смертностью и осложнениями. Корь поражает легкие (пневмония), уши (отит), мозг (энцефалит) и зрение. По данным Международного агентства по предотвращению слепоты, корь может привести к кератиту (раздражение роговицы), невриту зрительного нерва и сетчатки и даже частичной или полной потере зрения.

Кроме того, корь опасна для всех невакцинированных людей, однако непривитые дети являются наиболее уязвимыми к ней. К тому же через невакцинированных детей вирус быстро распространяется и среди взрослых.

Поэтому самым эффективным способом защиты от кори является вакцинация.