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Обережно, кір! Британські лікарі розповіли маловідомі симптоми небезпечної хвороби

2 Листопада 2023, 15:29
Марина Мелехова редактор
Обережно, кір! Британські лікарі розповіли маловідомі симптоми небезпечної хвороби
Джерело: Pixabay

Симптоми кору загальновідомі: висока температура, сухий кашель, лихоманка та висип. Але мало хто знає, що запалення очей також може свідчити про небезпечне захворювання ще до появи висипу. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Як виявити хворобу

Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів. Потім з’являються висока температура, нежить, сухий кашель, діарея та блювання.

Хворий також може мати головний біль, збільшення лімфовузлів, запалення  очей (сльозотечу, світлобоязнь, гнійні виділення, синдром рожевого ока.). На четвертий-п’ятий дні хвороби з’являється червоний висип — спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом – по всьому тілі.

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Чим небезпечний кір

Передусім дитячою смертністю та ускладненнями. Кір вражає легені (пневмонія), вуха (отит), мозок (енцефаліт) та зір. За даними Міжнародного агентства із запобігання сліпоті, кір може призвести до кератиту (подразнення рогівки), невриту зорового нерва та сітківки і навіть часткової або повної втрати зору.

Крім того, кір небезпечний для всіх невакцинованих людей, проте нещеплені діти є найбільш вразливими до нього. До того ж через невакцинованих дітей вірус швидко поширюється і серед дорослих.

Тому найефективнішим способом захисту від кору є вакцинація.

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Джерело
The Sun
Теги
Велика Британія Кір поради лікаря хвороба
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