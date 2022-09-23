В Балаклейской территориальной общине помещение больницы заминировано и разрушено, оборудование уничтожено и разграблено российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с представителями международных гуманитарных организаций.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы организации медицинской помощи населению на деоккупированных территориях, обеспечения лекарственными средствами и развертывания мобильных госпиталей.

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Глава Минздрава отметил, что в каждой территориальной общине медицинские учреждения имеют значительные повреждения, некоторые почти полностью разрушены. Во многих общинах нет электро-, водо- и теплоснабжения, также есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.

По словам Виктора Ляшко, сложная ситуация с доступом к медицинской помощи сложилась и в Изюме. Фактически, больница города получила критические разрушения и не может полноценно функционировать.

Министр также отметил, что доступ к медицинской помощи на освобожденных территориях иногда покрывается только силами экстренной медицинской помощи и команд медицины катастроф. Поэтому начавшееся развертывание мобильного госпиталя будет ощутимой поддержкой от международных партнеров.

Фото: Сергей Гайдай