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Обладнання знищено та розграбовано: у Балаклії окупанти замінували будівлю лікарні

23 Вересня 2022, 10:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Обладнання знищено та розграбовано: у Балаклії окупанти замінували будівлю лікарні

У Балаклійській територіальній громаді приміщення лікарні заміновано та зруйновано, російські окупаційні війська знищили та розграбували обладнання.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з представниками міжнародних гуманітарних організацій.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили питання організації медичної допомоги населенню на деокупованих територіях, забезпечення лікарськими засобами та розгортання мобільних шпиталів.

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Глава МОЗ зазначив, що в кожній територіальній громаді медичні заклади мають значні пошкодження, деякі майже повністю зруйновані. У багатьох громадах немає електро-, водо- і теплопостачання, також є проблеми з мобільним зв’язком і доступом до інтернету.

За словами Віктора Ляшка, складна ситуація з доступом до медичної допомоги склалася і в Ізюмі. Фактично, лікарня міста має критичні руйнування і не може повноцінно функціонувати.

Міністр також зазначив, що доступ до медичної допомоги на звільнених територіях іноді покривається тільки силами екстреної медичної допомоги та команд медицини катастроф. Тому розгортання мобільного шпиталю, що почалося, буде відчутною підтримкою від міжнародних партнерів.

Фото: Сергій Гайдай

Джерело
МОЗ
Теги
Ізюм Балаклія Війна в Україні Віктор Ляшко Лікарні
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