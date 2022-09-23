У зв’язку з війною, розрухою, відсутністю нормального доступу до медичної допомоги, Україні загрожують шість інфекційних хвороб. Це – холера, Covid-19, кір, поліомієліт, дифтерія та гепатит А.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.

– Є шість інфекційних хвороб, які зараз становлять найбільшу загрозу – це холера, коронавірус, кір, поліомієліт, дифтерія і гепатит А, – сказав санітарний лікар.

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Крім того, за його словами, через війну зменшується виявлення неінфекційних хвороб, адже люди менше звертаються до лікарів. І саме неінфекційні хвороби є основою причини втрати працездатності, передчасної смертності.

Ігор Кузін зазначив, що 1% смертей в Україні зараз пов’язані саме з неінфекційними хворобами – серцево-судинними захворюваннями, діабетом, онкологічними хворобами, захворюваннями легень.