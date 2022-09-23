Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Становлять найбільшу загрозу для України: Кузін назвав шість інфекційних хвороб

23 Вересня 2022, 09:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ігор Кузін
Джерело: УНІАН

У зв’язку з війною, розрухою, відсутністю нормального доступу до медичної допомоги, Україні загрожують шість інфекційних хвороб. Це – холера, Covid-19, кір, поліомієліт, дифтерія та гепатит А.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ заявив головний державний лікар України Ігор Кузін.

– Є шість інфекційних хвороб, які зараз становлять найбільшу загрозу – це холера, коронавірус, кір, поліомієліт, дифтерія і гепатит А, – сказав санітарний лікар.

Читайте також:
вакцинаціяВ Україні попри спалахи поліомієліту рівень вакцинації залишається низьким

Зараз дивляться

Крім того, за його словами, через війну зменшується виявлення неінфекційних хвороб, адже люди менше звертаються до лікарів. І саме неінфекційні хвороби є основою причини втрати працездатності, передчасної смертності.

Ігор Кузін зазначив, що 1% смертей в Україні зараз пов’язані саме з неінфекційними хворобами – серцево-судинними захворюваннями, діабетом, онкологічними хворобами, захворюваннями легень.

– З цим ми зіткнемося через деякий час. У нас буде велике поширення захворювань, які не були своєчасно діагностовані, – констатував медик.

Джерело
ВВС
Теги
Ігор Кузін Війна в Україні хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь