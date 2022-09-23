В связи с войной, разрухой, отсутствием нормального доступа к медицинской помощи, Украине угрожают шесть инфекционных болезней. Это — холера, Covid-19, корь, полиомиелит, дифтерия и гепатит А.

Об этом в интервью одному из ведущих украинских СМИ заявил главный государственный врач Украины Игорь Кузин.

— Есть шесть инфекционных болезней, которые сейчас представляют наибольшую угрозу — это холера, коронавирус, корь, полиомиелит, дифтерия и гепатит А, — сказал санитарный врач.

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Кроме того, по его словам, из-за войны уменьшается выявление неинфекционных болезней, поскольку люди меньше обращаются к врачам. И именно неинфекционные болезни являются основой причиной потери трудоспособности, преждевременной смертности.

Игорь Кузин отметил, что 1% смертей в Украине сейчас связаны именно с неинфекционными болезнями – сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологическими болезнями, заболеваниями легких.