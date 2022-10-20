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Лицо разорвало осколками: хирурги из США помогли в лечении 22-летнего Глеба

20 октября 2022, 12:28
Анастасия Кожушко региональный журналист программы Викна. Новости Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Глеб из Сергеевки

22-летний Глеб Иванькович во время ракетного обстрела, который произошел в курортной Сергеевке в ночь на 2 июля, получил множественные осколочные ранения рук, спины и лица. Восстанавливать парню лицо взялись сначала одесские, а потом американские пластические хирурги.

Об этом рассказали в своем сюжете журналисты Фактов ICTV.

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Как известно, три месяца назад оккупанты выпустили по поселку Сергеевка Одесской области три ракеты типа Х-22. Они попали в жилую многоэтажку и базу отдыха. Тогда погибли 22 человека, еще 36 получили травмы.

22-летнему Глебу осколками буквально разорвало лицо, восстанавливать которое взялись сначала одесские, а потом американские пластические хирурги. В рамках программы Face to face они прибыли в Украину и уже провели десятки бесплатных операций пострадавшим от войны украинцам.

По словам Глеба, он с друзьями приехал в Сергеевку, чтобы отпраздновать выпуск из университета. Юноши и девушки арендовали номера на базе отдыха Годжи. Парень говорит, и подумать не мог, что туда может попасть вражеская ракета.

Глеб из Сергвевки

Чтобы восстановить искалеченное лицо, одесские пластические хирурги достали десятки осколков. А недавно Глеб ездил в Ивано-Франковск. Туда наведались американские хирурги, которые удалили рубцы.

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По словам медиков, дольше всего будет восстанавливаться поврежденный лицевой нерв.

Несмотря на пережитый ужас, Глеб не теряет оптимизма и веры в будущее. Сейчас он поступил на магистратуру Одесской пищевой академии, и уже точно знает, чем будет заниматься после нашей победы.

Теги
Війна в Україні лікування Медики Пластична операція Ракетные удары России Сергеевка США
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