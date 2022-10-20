22-річний Гліб Іванькович під час ракетного обстрілу, який стався в курортній Сергіївці в ніч на 2 липня, дістав множинні осколкові поранення рук, спини та обличчя. Відновлювати хлопцеві обличчя взялися спочатку одеські, а потім американські пластичні хірурги.

Про це розповіли у своєму сюжеті журналісти Фактів ICTV.

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Як відомо, три місяці тому окупанти випустили по селищу Сергіївка Одеської області три ракети типу Х-22. Вони влучили в житлову багатоповерхівку і базу відпочинку. Тоді загинули 22 людини, ще 36 дістали травми.

22-річному Глібу осколками буквально розірвало обличчя, відновлювати яке взялися спершу одеські, а потім американські пластичні хірурги. В рамках програми Face to face вони прибули в Україну і вже провели десятки безкоштовних операцій постраждалим від війни українцям.

За словами Гліба, він з друзями приїхав до Сергіївки, щоб відсвяткувати випуск з університету. Юнаки та дівчата орендували номери на базі відпочинку Годжі. Хлопець каже, і подумати не міг, що туди може влучити ворожа ракета.

Щоб відновити покалічене обличчя, одеські пластичні хірурги дістали десятки осколків. А нещодавно Гліб їздив до Івано-Франківська. Туди навідалися американські хірурги, які видалили рубці.

За словами медиків, найдовше буде відновлюватися пошкоджений лицевий нерв.

Незважаючи на пережитий жах, Гліб не втрачає оптимізму і віри в майбутнє. Зараз він вступив до магістратури Одеської харчової академії, і вже точно знає, чим займатиметься після нашої перемоги.