В американском Лос-Анджелесе разгорается нешуточный скандал, центром которого стала клиника репродуктивной медицины. На нее подала в суд американская семейная пара, которой, по их словам, клиника имплантировала чужого ребенка.

Все стало очевидным, когда Дафна и Александр Кардинале впервые увидели младенца, зачатого посредством ЭКО. Они заметили, что у девочки были угольно-черные волосы и гораздо более темный цвет лица, чем у кого-либо в их семье.

Спустя несколько месяцев тест ДНК подтвердил, что ни муж, ни жена не являются биологическими родителями малышки, появления на свет которой ждали с таким нетерпением.

По словам адвокатов, скорее всего, две лаборатории, связанные одним врачом, поменяли эмбрионы двух совершенно разных пар и имплантировали их не тем матерям.

В конечном итоге пары встретились и обратились в суд, чтобы добиться опеки над своими генетическими детьми.

— Когда правда стала известна, обмен детьми стал еще более душераздирающим, — признался один из отцов.

По его словам, утрата родившегося ребенка, которого вы уже знаете, и обретение ребенка генетического, которого вы еще не знаете, стало настоящим кошмаром.

Адвокаты уже подали иск на клинику, где было произведено искусственное оплодотворение, на взыскание эмоционального, компенсационного и имущественного ущербов, а также на возмещение других затрат.

Отметим, что при оплодотворении при помощи ЭКО сперма и яйцеклетка объединяются и культивируются в лабораторных условиях до того, как полученный эмбрион имплантируется в матку матери.

Процедура часто используется, когда пара не может зачать ребенка. При этом допускается донорство яйцеклеток, спермы или и того, и другого.