В американському Лос-Анджелесі розгоряється неабиякий скандал, центром якого стала клініка репродуктивної медицини. На неї подала до суду американська сімейна пара, якій, за їхніми словами, клініка імплантувала чужу дитину.

Все стало очевидним, коли Дафна і Олександр Кардинале вперше побачили немовля, зачате за допомогою ЕКЗ. Вони помітили, що у дівчинки було вугільно-чорне волосся і набагато темніший колір обличчя, ніж у будь-кого в їхній сім’ї.

Через кілька місяців тест ДНК підтвердив, що ані чоловік, ані дружина не є біологічними батьками малятка, появи на світ якого чекали з таким нетерпінням.

За словами адвокатів, найімовірніше, дві лабораторії, пов’язані одним лікарем, поміняли ембріони двох абсолютно різних пар та імплантували їх не тим матерям.

Зрештою пари зустрілися і звернулися до суду, щоб домогтися опіки над своїми генетичними дітьми.

– Коли правда стала відома, обмін дітьми став ще більш жахливим, – зізнався один з батьків.

За його словами, втрата народженої дитини, яку ви вже знаєте, і обмін її на дитину генетичну, якої ви ще не знаєте, стали справжнім кошмаром.

Адвокати вже подали позов на клініку, де було зроблено штучне запліднення, на стягнення емоційного, компенсаційного та майнового збитків, а також на відшкодування інших витрат.

Зазначимо, що під час запліднення за допомогою ЕКЗ сперма і яйцеклітина об’єднуються і культивуються в лабораторних умовах до того, як отриманий ембріон імплантується в матку матері.

Процедура часто застосовується, коли пара не може зачати дитину. При цьому допускається донорство яйцеклітин, сперми або і того, і іншого.