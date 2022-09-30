В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, направленные на начало применения в Украине современных подходов в лечении и профилактики ВИЧ, а также на снижение уровня стигматизации людей, живущих с этой инфекцией.

Об этом сообщил глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий.

— В настоящее время Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству ВИЧ-инфицированных. По данным ЦОЗ, более 250 тыс. человек живут с вирусом иммунодефицита. Но только 70% из них знают о своем диагнозе, — отмечает народный депутат.

По его словам, профильный закон последний раз пересматривался 11 лет назад. За это время началась медицинская реформа, заработала электронная система здравоохранения, появились новые методы профилактики и лечения ВИЧ. Поэтому законодательные изменения назрели.

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— Осенью в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, наработанные нашим комитетом, — сообщил Михаил Радуцкий.

Речь идет о законопроекте № 6364 (относительно применения современных подходов к профилактике, тестированию и лечению ВИЧ-инфекции в соответствии с руководящими документами ВОЗ) и о законопроекте № 6365 (о внесении изменений в статью 130 Уголовного кодекса Украины относительно уменьшения стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ).

Сообщается также о том, что в Комитете создана рабочая группа по доработке законопроектов с привлечением представителей пациентских организаций и международных партнеров.

Источник: Михаил Радуцкий