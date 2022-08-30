Президент Украины подписал проект нового Закона Украины “О лекарственных средствах”, который призван гармонизировать украинское законодательство с нормативно-правовыми актами Европейского Союза. Также он вводит единую терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Обновленный закон “О лекарственных средствах” имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли, — объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Обновленный закон определяет:

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условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств;

условия производства, производства (изготовления) в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармаконадзора лекарств;

права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере;

создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Отмечается, что обновленный закон улучшит защиту интересов потребителей и позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек в отношении правил дистанционной торговли лекарствами и их доставки.