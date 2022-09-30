У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, спрямовані на початок застосування в Україні сучасних підходів у лікуванні та профілактики ВІЛ, а також на зниження рівня стигматизації людей, що живуть з цією інфекцією.

Про це повідомив голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький.

– Нині Україна посідає одне з перших місць у Європі за кількістю ВІЛ-інфікованих. За даними ЦГЗ, понад 250 тис. людей живуть з вірусом імунодефіциту. Але тільки 70% з них знають про свій діагноз, – зазначає народний депутат.

За його словами, профільний закон востаннє переглядався 11 років тому. За цей час почалася медична реформа, запрацювала електронна система охорони здоров’я, з’явилися нові методи профілактики і лікування ВІЛ. Тому законодавчі зміни назріли.

Зараз дивляться

– Восени у Верховній Раді були зареєстровані законопроєкти, напрацьовані нашим комітетом, – повідомив Михайло Радуцький.

Йдеться про законопроєкт № 6364 (щодо застосування сучасних підходів до профілактики, тестування та лікування ВІЛ-інфекції відповідно до керівних документів ВООЗ) та про законопроєкт № 6365 (про внесення змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо зменшення стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ).

Повідомляється також про те, що в Комітеті створена робоча група з доопрацювання законопроєктів із залученням представників пацієнтських організацій і міжнародних партнерів.

Джерело: Михайло Радуцький