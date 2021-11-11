Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Обязательная прививка. В Украине могут снова расширить перечень профессий

11 ноября 2021, 11:10 Людмила Грубнік
Обязательная прививка. В Украине могут снова расширить перечень профессий
Источник: Dreamstime

В Украине могут еще больше расширить список профессий, представители которых должны обязательно привиться от коронавируса.

Об этом во время брифинга 11 ноября 2021 года сообщил руководитель Минздрава Виктор Ляшко.

— Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, в этот раз речь идет о:

  • сотрудниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • работниках органов местного самоуправления;
  • людях, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.
Читайте также:
Обязательная прививка. В Украине могут снова расширить перечень профессийВ Украине за сутки зафиксировали 24 747 новых случаев Covid-19

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Иммунизация уже обязательна для представителей ряда профессий, однако перечень постоянно расширяют, чтобы как можно больше людей получили прививки. Укол спасает от тяжелых последствий для здоровья и смерти при заражении.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка