В Украине могут еще больше расширить список профессий, представители которых должны обязательно привиться от коронавируса.

Об этом во время брифинга 11 ноября 2021 года сообщил руководитель Минздрава Виктор Ляшко.

— Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, в этот раз речь идет о:

сотрудниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

работниках органов местного самоуправления;

людях, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Иммунизация уже обязательна для представителей ряда профессий, однако перечень постоянно расширяют, чтобы как можно больше людей получили прививки. Укол спасает от тяжелых последствий для здоровья и смерти при заражении.