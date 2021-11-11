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Обов’язкове щеплення. В Україні можуть знову розширити перелік професій

11 Листопада 2021, 11:10 Людмила Грубнік
Обов’язкове щеплення. В Україні можуть знову розширити перелік професій
Джерело: Dreamstime

В Україні можуть ще більше розширити перелік професій, представники яких мають обов’язково зробити щеплення від коронавірусу.

Про це під час брифінгу 11 листопада 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Сьогодні Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, цього разу йдеться про:

  • співробітників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • працівників органів місцевого самоврядування;
  • людей, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.
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В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Імунізація уже є обов’язковою для представників низки професій, однак перелік постійно розширюють, щоб якомога більше людей отримали щеплення. Укол рятує від тяжких наслідків для здоров’я та смерті у разі зараження.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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