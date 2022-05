Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину.

Об этом он сообщил в социальных сетях. Глава ВОЗ планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые выполняют колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here — they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2022