Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України.

Про це він повідомив у соціальних мережах. Очільник ВООЗ планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here – they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances.

