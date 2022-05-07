Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України.

Про це він повідомив у соціальних мережах. Очільник ВООЗ планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

– Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти та дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм, – зазначив Гебреєсус.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here – they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2022

Раніше очільник ВООЗ розкритикував світову спільноту за те, що вона зосередила увагу на війні в Україні. Він додав, що кризи в інших місцях, зокрема в його рідній Ефіопії, не отримують рівноцінної уваги.

Водночас він закликав Російську Федерацію припинити війну в Україні, в якій вже загинули 73 медики та 53 отримали поранення.