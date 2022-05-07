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Оцінить можливість збільшення допомоги: в Україну приїхав гендиректор ВООЗ

7 Травня 2022, 11:50
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Оцінить можливість збільшення допомоги: в Україну приїхав гендиректор ВООЗ
Джерело: Depositphotos

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України.

Про це він повідомив у соціальних мережах. Очільник ВООЗ планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

– Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти та дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм, – зазначив Гебреєсус.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Раніше очільник ВООЗ розкритикував світову спільноту за те, що вона зосередила увагу на війні в Україні. Він додав, що кризи в інших місцях, зокрема в його рідній Ефіопії, не отримують рівноцінної уваги.

Водночас він закликав Російську Федерацію припинити війну в Україні, в якій вже загинули 73 медики та 53 отримали поранення.

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Теги
Війна в Україні, ВООЗ, Російська агресія
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