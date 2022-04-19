Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус закликав Російську Федерацію припинити війну в Україні, в якій вже загинули 73 медика і 53 отримали поранення.

Про це глава ВООЗ написав у своєму офіційному Twitter.

.@WHO unequivocally condemns the continued increase in attacks on health care in #Ukraine. They must stop. To date, WHO has verified 147 attacks, including 73 people killed, and 53 injured. War will not be a solution. Once again, I call on Russia to end the war. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2022

– На сьогоднішній день ВООЗ підтвердила 147 нападів, у тому числі загинули 73 людини і 53 отримали поранення. Війна не стане рішенням. Ще раз закликаю Росію припинити війну, – написав гендиректор.

Від імені організації, яку він очолює, Гебреісус “безумовно засудив” зростання кількості ударів по закладах охорони здоров’я України. Він зажадав від РФ припинити ці цілеспрямовані атаки по виключно мирній інфраструктурі.

Джерело: Тедрос Гебреісус