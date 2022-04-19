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Вже загинули 73 медика: глава ВООЗ закликав РФ припинити війну в Україні

19 Квітня 2022, 14:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
глава воз
Джерело: Depositphotos

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус закликав Російську Федерацію припинити війну в Україні, в якій вже загинули 73 медика і 53 отримали поранення.

Про це глава ВООЗ написав у своєму офіційному Twitter.

– На сьогоднішній день ВООЗ підтвердила 147 нападів, у тому числі загинули 73 людини і 53 отримали поранення. Війна не стане рішенням. Ще раз закликаю Росію припинити війну, – написав гендиректор.

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Від імені організації, яку він очолює, Гебреісус “безумовно засудив” зростання кількості ударів по закладах охорони здоров’я України. Він зажадав від РФ припинити ці цілеспрямовані атаки по виключно мирній інфраструктурі.

Джерело: Тедрос Гебреісус

Теги
Війна в Україні , ВООЗ , Медики , Смерть
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