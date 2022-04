Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус закликав Російську Федерацію припинити війну в Україні, в якій вже загинули 73 медика і 53 отримали поранення.

Про це глава ВООЗ написав у своєму офіційному Twitter.

.@WHO unequivocally condemns the continued increase in attacks on health care in #Ukraine. They must stop. To date, WHO has verified 147 attacks, including 73 people killed, and 53 injured. War will not be a solution. Once again, I call on Russia to end the war.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2022