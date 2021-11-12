В Украине желтая зона карантина снова сократилась до двух регионов, больше всего областей сейчас — красные.

По обновленной информации Минздрава, на 12 ноября в Украине 17 регионов и Киев находятся в красном уровне эпидопасности.

Среди них – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Оранжевых областей пять, как и было раньше, — Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская и Черниговская.

Желтых осталось только две – Закарпатская и Кировоградская.

За прошедшие сутки Черкасская область перешла в красную зону, а Тернопольская — в оранжевую.

За последний день в Украине выявили 3 179 577 случаев коронавируса, а за сутки – 24 058 новых.

За время пандемии вирус унес жизни 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. Выздоровели в целом 2 594 679 человек, за сутки – 21 941 пациент.

Украинцев призывают вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечься от тяжелых последствий заболевания и смерти в случае заражения.