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Одна перешла в красную зону, вторая – в оранжевую: в каких областях ужесточили карантин

12 ноября 2021, 09:35
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Одна перешла в красную зону, вторая – в оранжевую: в каких областях ужесточили карантин
Источник: Dreamstime

В Украине желтая зона карантина снова сократилась до двух регионов, больше всего областей сейчас — красные.

По обновленной информации Минздрава, на 12 ноября в Украине 17 регионов и Киев находятся в красном уровне эпидопасности.

Среди них – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Оранжевых областей пять, как и было раньше, — Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская и Черниговская.

Желтых осталось только две – Закарпатская и Кировоградская.

За прошедшие сутки Черкасская область перешла в красную зону, а Тернопольская — в оранжевую.

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Одна перешла в красную зону, вторая – в оранжевую: в каких областях ужесточили карантинВ Украине за сутки зафиксировали 24 058 новых случаев Covid-19

За последний день в Украине выявили 3 179 577 случаев коронавируса, а за сутки – 24 058 новых.

За время пандемии вирус унес жизни 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. Выздоровели в целом 2 594 679 человек, за сутки – 21 941 пациент.

Украинцев призывают вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечься от тяжелых последствий заболевания и смерти в случае заражения.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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