В Україні жовта зону карантину знову скоротился до двох регіонів, найбільше областей нині – червоні.

За оновленою інформацією МОЗ, станом на 12 листопада в Україні 17 регіонів та Київ перебувають у червоному рівні епіднебезпеки.

Серед них – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франковська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Помаранчевих областей п’ять, як і було раніше, – Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська та Чернігівська.

Жовтих залишилоася лише дві – Закарпатська та Кіровоградська.

За минулу добу Черкаська область перейшла до червоного зони, а Тернопільска – до помаранчевої.

Протягом останнього дня в Україні виявили 3 179 577 випадків коронавірусу, а за добу – 24 058 нових.

За час пандемії вірус забрав життя 75 607 українців, за день – 750 громадян. Одужали загалом 2 594 679 людей, за добу – 21 941 пацієнт.

Українців закликають вакцинуватися від коронавірусу, щоб вберегтися від тяжких наслідків захворювання та смерті у разі зараження.