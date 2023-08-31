Как сообщают СМИ Бельгии, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, заражение сальмонеллезом зафиксировано в 11 странах континента.

Как стало известно, всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции. Причина — употребление зараженного куриного мяса.

В Дании заболели 97 человек. В Австрии один пациент скончался.

Большинство заражений зафиксировано в период с января по август.

СМИ отмечают, что две недели назад санитарные власти Австрии выражали обеспокоенность вероятной связью между заболеваниями сальмонеллезом и куриными полуфабрикатами из Польши. Выяснилось, что почти все больные отведали шашлыки из курятины польского производства.