Родители троих детей, которые посещают одно и то же дошкольное детское учреждение в Деснянском районе Киева, обратились к медикам за помощью в связи с острым кишечным расстройством у детей. Малышей пришлось госпитализировать.

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сообщил, что по предварительной информации все случаи заболевания, вероятно, связаны с некачественным питанием детей в заведении.

По результатам проведенных в Центре бактериологических исследований на кишечную группу инфекций, было выделено Salmonella typhimurium, которая, собственно, и вызвала у детей сальмонеллез.

Начато эпидемиологическое расследование.

Врачи напоминают, что сальмонеллез — инфекционное заболевание. Заражение сальмонеллой происходит фекально-оральным путем.

Источник возбудителя инфекции — животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, коты, собаки, домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители.

Самые распространенные симптомы сальмонеллеза:

повышение температуры;

головная боль;

слабость;

боль в животе;

тошнота, рвота;

диарея.

Чтобы обезопасить себя и детей от сальмонеллеза, надо строго и неукоснительно соблюдать несколько важных правил:

Тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением. Не пить воду из непроверенных источников. Мыть и обдавать кипятком фрукты и овощи, особенно, если собираетесь есть их в сыром виде.

Сальмонелла – очень коварная бактерия. Она устойчива к заморозке, и может продолжать жить на пищевых продуктах в холодильнике.

Высоких температур боится: при 60°С бактерии погибают за один час, при 80°С — за несколько минут.

Врачи предупреждают, в случае появления симптомов острой кишечной инфекции немедленно обратитесь к врачу. Поскольку у некоторых пациентов, особенно у детей, пожилых или иммунодепрессивных людей, последствия такой инфекции могут быть потенциально серьезными, с высоким обезвоживанием.

Источник: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб