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У столичному дитсадку – сальмонельоз: дітей довелося госпіталізувати

5 Серпня 2023, 16:33
Валентина Андрейко журналістка
дитсадок

Батьки трьох дітей, які відвідують один і той самий дошкільний дитячий заклад у Деснянському районі Києва, звернулися до медиків за допомогою у зв’язку з гострим кишковим розладом у малюків. Дітей довелося госпіталізувати.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що, за попередньою інформацією, всі випадки захворювання, ймовірно, пов’язані з неякісним харчуванням дітей у закладі.

За результатами проведених у Центрі бактеріологічних обстежень на кишкову групу інфекцій, було виділено Salmonella typhimurium, яка, власне, й викликала у дітей сальмонельоз.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Лікарі нагадують, що сальмонельоз – інфекційне захворювання. Зараження сальмонелою відбувається фекально-оральним шляхом.

Джерело збудника інфекції – тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.

Найпоширеніші симптоми сальмонельозу:

  • підвищення температури;
  • головний біль;
  • слабкість;
  • біль у животі;
  • нудота, блювання;
  • діарея.

Щоб убезпечити себе і дітей від сальмонельозу, треба суворо й неухильно дотримуватися декількох важливих правил:

  1. Ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням.
  2. Не пийте воду з неперевірених джерел.
  3. Мийте та обдавайте окропом фрукти й овочі, особливо, якщо збираєтеся їсти їх у сирому вигляді.

Сальмонела – дуже підступна бактерія. Вона стійка до заморожування, тож може продовжувати жити на харчових продуктах в холодильнику.

Високих температур боїться: за 60°С бактерії гинуть за одну годину, за 80°С – через кілька хвилин.

Лікарі попереджають, у разі появи симптомів гострої кишкової інфекції негайно зверніться до лікаря. Оскільки у деяких пацієнтів, особливо у дітей, літніх або імунодепресивних людей, наслідки такої інфекції можуть бути потенційно серйозними, зі значним зневодненням.

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Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Теги
дитсадок Київ хвороба
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