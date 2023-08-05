Батьки трьох дітей, які відвідують один і той самий дошкільний дитячий заклад у Деснянському районі Києва, звернулися до медиків за допомогою у зв’язку з гострим кишковим розладом у малюків. Дітей довелося госпіталізувати.
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що, за попередньою інформацією, всі випадки захворювання, ймовірно, пов’язані з неякісним харчуванням дітей у закладі.
За результатами проведених у Центрі бактеріологічних обстежень на кишкову групу інфекцій, було виділено Salmonella typhimurium, яка, власне, й викликала у дітей сальмонельоз.
Розпочато епідеміологічне розслідування.
Лікарі нагадують, що сальмонельоз – інфекційне захворювання. Зараження сальмонелою відбувається фекально-оральним шляхом.
Джерело збудника інфекції – тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.
Найпоширеніші симптоми сальмонельозу:
- підвищення температури;
- головний біль;
- слабкість;
- біль у животі;
- нудота, блювання;
- діарея.
Щоб убезпечити себе і дітей від сальмонельозу, треба суворо й неухильно дотримуватися декількох важливих правил:
- Ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням.
- Не пийте воду з неперевірених джерел.
- Мийте та обдавайте окропом фрукти й овочі, особливо, якщо збираєтеся їсти їх у сирому вигляді.
Сальмонела – дуже підступна бактерія. Вона стійка до заморожування, тож може продовжувати жити на харчових продуктах в холодильнику.
Високих температур боїться: за 60°С бактерії гинуть за одну годину, за 80°С – через кілька хвилин.
Лікарі попереджають, у разі появи симптомів гострої кишкової інфекції негайно зверніться до лікаря. Оскільки у деяких пацієнтів, особливо у дітей, літніх або імунодепресивних людей, наслідки такої інфекції можуть бути потенційно серйозними, зі значним зневодненням.
Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб