Батьки трьох дітей, які відвідують один і той самий дошкільний дитячий заклад у Деснянському районі Києва, звернулися до медиків за допомогою у зв’язку з гострим кишковим розладом у малюків. Дітей довелося госпіталізувати.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що, за попередньою інформацією, всі випадки захворювання, ймовірно, пов’язані з неякісним харчуванням дітей у закладі.

За результатами проведених у Центрі бактеріологічних обстежень на кишкову групу інфекцій, було виділено Salmonella typhimurium, яка, власне, й викликала у дітей сальмонельоз.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Лікарі нагадують, що сальмонельоз – інфекційне захворювання. Зараження сальмонелою відбувається фекально-оральним шляхом.

Джерело збудника інфекції – тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.

Найпоширеніші симптоми сальмонельозу:

підвищення температури;

головний біль;

слабкість;

біль у животі;

нудота, блювання;

діарея.

Щоб убезпечити себе і дітей від сальмонельозу, треба суворо й неухильно дотримуватися декількох важливих правил:

Ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням. Не пийте воду з неперевірених джерел. Мийте та обдавайте окропом фрукти й овочі, особливо, якщо збираєтеся їсти їх у сирому вигляді.

Сальмонела – дуже підступна бактерія. Вона стійка до заморожування, тож може продовжувати жити на харчових продуктах в холодильнику.

Високих температур боїться: за 60°С бактерії гинуть за одну годину, за 80°С – через кілька хвилин.

Лікарі попереджають, у разі появи симптомів гострої кишкової інфекції негайно зверніться до лікаря. Оскільки у деяких пацієнтів, особливо у дітей, літніх або імунодепресивних людей, наслідки такої інфекції можуть бути потенційно серйозними, зі значним зневодненням.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб