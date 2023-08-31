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Одна смерть і 134 випадки: стала відома можлива причина спалаху сальмонельозу в Європі

31 Серпня 2023, 10:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
курятина
Джерело: Pexels

Як повідомляють ЗМІ Бельгії, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, зараження сальмонельозом зафіксовано в 11 країнах континенту.

Як стало відомо, загалом зареєстровано 134 випадки сальмонельозу в Австрії, Бельгії, Німеччині, Данії, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Словенії, Фінляндії, Франції, Швеції. Причина – вживання зараженого курячого м’яса.

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У Данії захворіли 97 осіб. В Австрії один пацієнт помер. Більшість заражень зафіксовано в період із січня по серпень.

ЗМІ зазначають, що два тижні тому санітарна влада Австрії висловлювала занепокоєння ймовірним зв’язком між захворюваннями на сальмонельоз і курячими напівфабрикатами з Польщі. З’ясувалося, що майже всі хворі скуштували шашлики з курятини польського виробництва.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Європа М’ясо статистика хвороба
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