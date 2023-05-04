Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова провели первую в Украине успешную трансплантацию комплекса поджелудочная железа-почка. Кроме того, врачи одномоментно выполнили еще три сложные трансплантации: легких, сердца и печени.

— Это впервые в истории Украины такое количество органов пересадили в одной больнице. Спасены четыре жизни, — сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

По их словам, трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств. Львовским хирургам помогали их коллеги из киевской клиники Феофания.

33-летняя Елена Ткачук, получившая почку и поджелудочную железу, медсестра из Ровенской области. С пяти лет болела сахарным диабетом. Поджелудочная не вырабатывала инсулин. После того, как Елена родила, отказали еще и почки.

Пересадка длилась почти девять часов. Органы заработали прямо на операционном столе.

— Муж Елены — военный, он защищает Украину. Его отпуск совпал по времени с операцией жены. В больницу он примчался прямо с фронта, — пишут медики.

По их словам, послеоперационный период у Елены проходит хорошо. Она уже уверенно ходит, сама ест, даже пробует делать разминку.

Женщина радуется, что наконец может жить без уколов инсулина и процедур гемодиализа. Мечтает больше времени проводить с мужем и 11-летней дочкой, а еще — выйти на работу, которую когда-то вынуждена была покинуть из-за болезни.

Так совпало, что Елену выписывают на 11 день после вмешательства — в ее 33-й день рождения.

Шанс на вторую жизнь она и еще трое украинцев получили благодаря тяжелому решению родных мужчины, который умер вследствие инсульта. Ему было 42 года. Медики Нововолынской больницы констатировали смерть мозга. Семья согласилась на донорство.

Легкие пересадили мужчине из Донецкой области. Диагноз — кистозная гипоплазия обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.

Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья. Его собственный орган убил цирроз. Последние месяцы мужчина балансировал между жизнью и смертью. Он пережил семь внутренних кровотечений, тогда, как по статистике уже после третьего человек не выживает.

Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Свой спасительный орган мужчина ждал год. У него — кардиомиопатия. Сердце уже не могло перекачивать кровь и рисковало остановится в любую секунду.

Внедрение новых типов пересадок органов — большой прогресс для всей нашей медицинской отрасли, с гордостью отмечают львовские медики.

Источник: Первое медобъединение Львова