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Одна з найскладніших операцій у світі: у Львові провели пересадку комплексу підшлункова-нирка

4 Травня 2023, 13:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пересадка трансплантація

Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова провели першу в Україні успішну трансплантацію комплексу підшлункова залоза-нирка. Крім того, лікарі одномоментно виконали ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки.

– Це вперше в історії України таку кількість органів пересадили в одній лікарні. Врятовано чотири життя, – повідомили співробітники клініки на своїй сторінці у Facebook.

За їхніми словами, трансплантація підшлункової вважається одним із найскладніших у світі хірургічних втручань. Львівським хірургам допомагали їхні колеги з київської клініки Феофанія.

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33-річна Олена Ткачук, яка отримала нирку і підшлункову залозу, медсестра з Рівненської області. З п’яти років хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила, відмовили ще й нирки.

Пересадка тривала майже дев’ять годин. Органи запрацювали просто на операційному столі.

– Чоловік Олени – військовий, він захищає Україну. Його відпустка збіглася в часі з операцією дружини. У лікарню він примчав просто з фронту, – пишуть медики.

За їхніми словами, післяопераційний період у Олени проходить добре. Вона вже впевнено ходить, сама їсть, навіть пробує робити розминку.

Жінка радіє, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу. Мріє більше часу проводити з чоловіком та 11-річною донькою, а ще – вийти на роботу, яку колись змушена була покинути через хворобу.

Так співпало, що Олену виписують на 11 день після втручання – на її 33-й день народження.

Шанс на друге життя вона та ще троє українців отримали завдяки важкому рішенню рідних чоловіка, який помер унаслідок інсульту. Йому було 42 роки. Медики Нововолинської лікарні констатували смерть мозку. Родина погодилася на донорство.

Легені пересадили чоловікові з Донецької області. Діагноз – кістозна гіпоплазія обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці.

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган убив цироз. Останні місяці чоловік балансував між життям і смертю. Він пережив сім внутрішніх кровотеч, тоді, як за статистикою вже після третьої людина не виживає.

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього – кардіоміопатія. Серце вже не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться будь-якої секунди.

Впровадження нових типів пересадок органів – великий прогрес для всієї нашої медичної галузі, з гордістю зазначають львівські медики.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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Львів Медики Операція трансплантація органів
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