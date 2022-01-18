Странам ЕС грозит одновременный всплеск заболеваемости Covid-19 и грипп – так называемая твиндемия.

Об этом заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Предыдущая зима прошла почти без гриппа — в том числе благодаря локдауну, ношению масок и социальному дистанцированию, которые стали нормой в Европе во время пандемии коронавируса.

Однако в этом году вирус гриппа, который уносит жизни примерно 650 тыс. человек в мире в год, вернулся. Вероятно, это произошло из-за ослабления карантинных ограничений, которые связаны с ускорением темпов вакцинации.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что со середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе быстрее, чем ожидалось. В последнюю неделю года количество случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии возрастало до 43.

В то же время в прошлом году за весь декабрь 2020 в отделении реанимации был только один случай гриппа. Однако этот уровень значительно ниже допандемического. Например, количество еженедельных случаев гриппа в отделениях реанимации достигало пика в более 400 человек на том же этапе в 2018 году.

Эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен заявил, что отмена ограничительных мер с приходом весны может привести к тому, что грипп продолжит циркулировать в Европе. По его словам, вспышка гриппа может затянуться до лета.

— Меня очень беспокоит грипп. Учитывая то, что в течение длительного времени он почти не циркулировал среди жителей европейских стран, поэтому мы можем отойти от обычных сезонных моделей, — отметил он.

Специалисты считают, что твиндемия может вызвать чрезмерное давление на системы здравоохранения, которые и без того перегружены.

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Источник: Republic TV