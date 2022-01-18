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Одночасний спалах Covid-19 та грипу: у ЄС заявили про загрозу твіндемії

18 Січня 2022, 12:39
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
грипп
Джерело: Depositphotos

Країнам ЄС загрожує одночасний сплеск захворюваності на Covid-19 та грип – так звана твіндемія.

Про це заявили у Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC). Попередня зима минула майже без грипу — зокрема завдяки локдауну, носінню масок та соціальному дистанціюванню, які стали нормою в Європі під час пандемії коронавірусу.

Однак цього року вірус грипу, який забирає життя приблизно 650 тис. людей у світі на рік, повернувся. Ймовірно, це сталося через послаблення карантинних обмежень, які пов’язані з пришвидшенням темпів вакцинації.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань заявив, що з середини грудня віруси грипу циркулюють в Європі швидше, ніж очікувалося. В останній тиждень року кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії зростала до 43.

Водночас минулого року за весь грудень 2020 у відділенні реанімації був лише один випадок грипу. Проте цей рівень значно нижчий за допандемійний. Наприклад, кількість щотижневих випадків грипу у відділеннях реанімації досягала піку в понад 400 людей на тому ж етапі у 2018 році.

Експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен заявив, що скасування обмежувальних заходів із приходом весни може призвести до того, що грип продовжить циркулювати в Європі. За його словами, спалах грипу може затягнутися до літа.

– Мене дуже непокоїть грип. З огляду на те, що протягом тривалого часу він майже не циркулював серед жителів європейських країн, тож ми можемо відійти від звичайних сезонних моделей, – зазначив він.

Спеціалісти вважають, що твіндемія може спричинити надмірний тиск на системи охорони здоров’я, котрі й без того перенавантажені.

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Джерело: Republic TV

Теги
Грип , Коронавірус Covid-19
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