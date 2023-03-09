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Однополые пары смогут иметь своих детей? Ученые вырастили яйцеклетки из мужской кожи

9 марта 2023, 12:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
батьки
Источник: Depositphotos

Ученые создали мышей с двумя биологическими родителями, генерируя яйцеклетки из мужских клеток, что открывает радикально новые возможности для размножения.

Этот прогресс может наконец проложить путь к лечению тяжелых форм бесплодия, а также повысить соблазнительную перспективу того, что однополые пары смогут иметь общего биологического ребенка в будущем.

– Это первый случай создания надежных ооцитов млекопитающих из мужских клеток, – сказал японский ученый Кацухико Хаяши.

Хаяши, представивший разработку на Третьем международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне в среду, предполагает, что будет технически возможно создать жизнеспособную человеческую яйцеклетку из мужской клетки кожи в течение 10 лет. Другие предполагали, что этот график был оптимистичен, учитывая, что ученые еще не создали жизнеспособные выращенные в лаборатории человеческие яйцеклетки из женских клеток.

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Ранее ученые создавали мышей, технически имеющих двух биологических родителей с помощью цепочки сложных шагов, включая генную инженерию. Однако это первый раз, когда жизнеспособные яйцеклетки были культивированы из мужских клеток, и это знаменует значительный прогресс.

Сейчас команда Хаяши пытается воспроизвести это достижение с помощью человеческих клеток.

– Чисто с точки зрения технологии, это станет возможным [у людей] примерно через 10 лет, – сказал он.

Он добавил, что выступает за то, чтобы техника использовалась клинически, чтобы позволить двум мужчинам иметь ребенка, если это будет показано.

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Эта технология также применима для лечения тяжелых форм бесплодия, включая женщин с синдромом Тернера, у которых отсутствует или частично отсутствует одна копия Х-хромосомы, и Хаяши сказал, что это применение было основной мотивацией для исследования.

Источник
The Guardian
Теги
Наука
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