Ученые создали мышей с двумя биологическими родителями, генерируя яйцеклетки из мужских клеток, что открывает радикально новые возможности для размножения.

Этот прогресс может наконец проложить путь к лечению тяжелых форм бесплодия, а также повысить соблазнительную перспективу того, что однополые пары смогут иметь общего биологического ребенка в будущем.

– Это первый случай создания надежных ооцитов млекопитающих из мужских клеток, – сказал японский ученый Кацухико Хаяши.

Хаяши, представивший разработку на Третьем международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне в среду, предполагает, что будет технически возможно создать жизнеспособную человеческую яйцеклетку из мужской клетки кожи в течение 10 лет. Другие предполагали, что этот график был оптимистичен, учитывая, что ученые еще не создали жизнеспособные выращенные в лаборатории человеческие яйцеклетки из женских клеток.

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Ранее ученые создавали мышей, технически имеющих двух биологических родителей с помощью цепочки сложных шагов, включая генную инженерию. Однако это первый раз, когда жизнеспособные яйцеклетки были культивированы из мужских клеток, и это знаменует значительный прогресс.

Сейчас команда Хаяши пытается воспроизвести это достижение с помощью человеческих клеток.

– Чисто с точки зрения технологии, это станет возможным [у людей] примерно через 10 лет, – сказал он.

Он добавил, что выступает за то, чтобы техника использовалась клинически, чтобы позволить двум мужчинам иметь ребенка, если это будет показано.

Эта технология также применима для лечения тяжелых форм бесплодия, включая женщин с синдромом Тернера, у которых отсутствует или частично отсутствует одна копия Х-хромосомы, и Хаяши сказал, что это применение было основной мотивацией для исследования.