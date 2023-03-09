Вчені створили мишей із двома біологічними батьками, генеруючи яйцеклітини з чоловічих клітин, що відкриває радикально нові можливості для розмноження.

Цей прогрес може зрештою прокласти шлях до лікування важких форм безпліддя, а також підвищити спокусливу перспективу того, що одностатеві пари зможуть мати спільну біологічну дитину в майбутньому.

– Це перший випадок створення надійних ооцитів ссавців із чоловічих клітин», — сказав японський вчений Кацухіко Хаясі.

Хаяші, який представив розробку на Третьому міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні в середу, передбачає, що буде технічно можливо створити життєздатну людську яйцеклітину з клітини чоловічої шкіри протягом 10 років. Інші припускали, що цей графік був оптимістичним, враховуючи, що вчені ще не створили життєздатні вирощені в лабораторії людські яйцеклітини з жіночих клітин.

Зараз дивляться

Раніше вчені створювали мишей, які технічно мали двох біологічних батьків за допомогою ланцюжка складних кроків, включаючи генну інженерію. Однак це перший раз, коли життєздатні яйцеклітини були культивовані з чоловічих клітин, і це знаменує значний прогрес.

Зараз команда Хаяші намагається відтворити це досягнення за допомогою людських клітин.

– Чисто з точки зору технології, це стане можливим [у людей] приблизно через 10 років, — сказав він.

Він додав, що виступає за те, щоб техніка використовувалася клінічно, щоб дозволити двом чоловікам мати дитину, якщо це буде показано.

Ця технологія також може бути застосована для лікування важких форм безпліддя, включаючи жінок із синдромом Тернера, у яких відсутня або частково відсутня одна копія Х-хромосоми, і Хаяші сказав, що це застосування було основною мотивацією для дослідження.