20-летняя жительница Бангладеш Арифа Султана родила ребенка в конце февраля, но уже через 26 дней снова обратилась в больницу с болью в животе. Выяснилось, что женщина беременна близнецами, которые находились в ее второй матке. Медики сделали кесарево сечение.

Как стало известно, близнецы, мальчик и девочка, появились на свет абсолютно здоровыми. 25 марта, спустя четыре дня после родов, мать с детьми выписали из больницы.

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— Когда пациентка приехала, мы сделали ей ультразвук и обнаружили, что она носит близнецов. Мы были сильно шокированы и удивлены. Я никогда раньше не сталкивалась с таким, — рассказала гинеколог Шейла Поддар.

По словам медика, семья Арифы очень бедна и поэтому беременная не делали УЗИ перед первыми родами.

Гинеколог Кристофер Энге из Сингапура объяснил, что состояние под названием Uterus Didelphys, когда женщина имеет две матки, не является такой уж редкостью, как думают люди.

— Вполне вероятно, что три яйцеклетки в состоянии овуляции были оплодотворены в одно и то же время фертильного периода, что привело к формированию трех эмбрионов, — объяснил медик.

Сама Арифа сказала, что рада еще двум детям, но обеспокоена тем, что их будет сложно воспитывать из-за финансового состояния. Ее муж зарабатывает менее $95 в месяц, но он сказал, что будет делать все возможное, чтобы обеспечить детей всем необходимым.