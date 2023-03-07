Когда у жительницы Канады Шакины Раджендрам начались роды более чем на четыре месяца раньше срока, медики сказали, что беременность она потеряет, что ничего нельзя сделать, чтобы спасти ее близнецов.

Однако год спустя и Адия Лелинн, и Адриал Лука Надараджа из Онтарио живы и здоровы, готовы отпраздновать свой первый день рождения как самые недоношенные близнецы в мире.

Адия и Адриал родились на 126 дней раньше срока, 4 марта 2022 года, побив предыдущий рекорд в 125 дней, установленный в США.

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При весе всего 330 г Адия родилась на 23 минуты раньше своего брата Адриала, который весил 420 г. Для сравнения, большинство больниц не пытаются спасать детей, рожденных до 24-26 недель.

Весь день у Шакины было сильное кровотечение, но она изо всех сил старалась удержать детей. Чудесным образом в течение полутора часов при сроке беременности 22 недели у нее родились и были успешно реанимированы оба ребенка.

Однако битва была выиграна лишь наполовину. Адия и Адриал оставались под наблюдением врачей почти шесть месяцев по поводу таких осложнений, как кровоизлияние в мозг и сепсис. У обоих младенцев была очень тонкая прозрачная кожа.

На второй неделе после рождения у Адриала внезапно развилась перфорация кишечника, что привело к заражению кровотока и сильному воспалению во всем его теле. Его хрупкая кожа сильно шелушилась каждый раз, когда катетер требовал перевязки.

Шакину и Кевина несколько раз просили рассмотреть вопрос об отказе от медицинской помощи, но это только укрепило их решимость спасти своих детей.

Они проводили до 12 часов каждый день рядом с близнецами, держа их за руки и напевая им. После 161 дня в отделении интенсивной терапии Адиа была выписана, а через неделю и Адриал.

Адия сейчас весит около 6 кг, что в 18 раз тяжелее ее веса при рождении.

После выписки Адриала дважды возвращали в больницу, где он провел несколько недель, борясь с инфекциями и респираторными заболеваниями. В итоге он уже перерос свою сестру-близнеца.

Дети продолжают находиться под наблюдением длинного списка специалистов, но в целом чувствуют себя хорошо и превосходят все ожидания.

Источник: Guinness World Records

Фото: Guinness World Records