Коли у мешканки Канади Шакіни Раджендрам почалися пологи більш ніж на чотири місяці раніше терміну, медики сказали, що вагітність вона втратить, що нічого не можна зробити, щоб врятувати її близнюків.

Однак через рік і Адія Лелінн, і Адріал Лука Надараджа з Онтаріо живі і здорові, готові відсвяткувати свій перший день народження як найбільш недоношені близнюків у світі.

Адія та Адріал народилися на 126 днів достроково, 4 березня 2022 року, побивши попередній рекорд у 125 днів, встановлений у США.

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При вазі лише 330 г Адія народилася на 23 хвилини раніше свого брата Адріала, який важив 420 г. Для порівняння, більшість лікарень не намагаються рятувати дітей, народжених до 24-26 тижнів.

Весь день у Шакіни була сильна кровотеча, але вона з усіх сил намагалася утримати дітей. Чудесним чином протягом півтори години при терміні вагітності 22 тижні у неї народилися і були успішно реанімовані обидві дитини.

Однак битва була виграна лише наполовину. Адія та Адріал залишалися під наглядом лікарів майже пів року щодо таких ускладнень, як крововилив у мозок та сепсис. У обох немовлят була дуже тонка прозора шкіра.

На другому тижні після народження у Адріала раптово розвинулася перфорація кишечника, що призвело до зараження кровотоку і сильного запалення в усьому тілі.

Шакіну та Кевіну кілька разів просили розглянути питання про відмову від медичної допомоги, але це лише зміцнило їхню рішучість врятувати своїх дітей.

Вони проводили до 12 годин щодня поруч із близнюками, тримаючи їх за руки і співаючи їм. Після 161 дня у відділенні інтенсивної терапії Адія була виписана, а через тиждень і Адріал.

Адія зараз важить близько 6 кг, що в 18 разів важче її ваги при народженні.

Після виписки Адріала двічі повертали до лікарні, де він провів кілька тижнів, борючись з інфекціями та респіраторними захворюваннями. У підсумку він вже переріс свою сестру-близнюка.

Діти продовжують перебувати під наглядом довгого списку фахівців, але в цілому почуваються добре і перевершують всі очікування.

Джерело: Guinness World Records

Фото: Guinness World Records