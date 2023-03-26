20-річна мешканка Бангладеш Аріфа Султана народила дитину в кінці лютого, але вже через 26 днів знову звернулася в лікарню з болем в животі. З’ясувалося, що жінка вагітна близнюками, які перебували в її другій матці. Медики зробили кесарів розтин.

Як стало відомо, близнюки, хлопчик і дівчинка, з’явилися на світ абсолютно здоровими. 25 березня, через чотири дні після пологів, мати з дітьми виписали з лікарні.

– Коли пацієнтка приїхала, ми зробили їй ультразвук і виявили, що вона носить близнюків. Ми були сильно шоковані і здивовані. Я ніколи раніше не стикалася з таким, – розповіла гінеколог Шейла Поддар.

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За словами медика, сім’я Аріфи дуже бідна і тому вагітна не робили УЗД перед першими пологами.

Гінеколог Крістофер Енге з Сінгапуру пояснив, що стан під назвою Uterus Didelphys, коли жінка має дві матки, не є такою вже рідкістю, як думають люди.

– Цілком ймовірно, що три яйцеклітини в стані овуляції були запліднені в один і той же час фертильного періоду, що призвело до формування трьох ембріонів, – пояснив медик.

Сама Аріфа сказала, що рада ще двом дітям, але занепокоєна тим, що їх буде складно виховувати через фінансовий стан. Її чоловік заробляє менше $95 на місяць, але він сказав, що буде робити все можливе, щоб забезпечити дітей усім необхідним.