Сегодня днем, 24 января, около 12:30 россияне снова обстреляли одну из больниц Херсонщины. Поврежден административный корпус медицинского учреждения. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Разрушение больницы и пострадавшие

В результате обстрела повреждена крыша, фасад и выбиты окна больницы.

В результате атаки ранены медицинские и технические работники, находившиеся в здании медучреждения.

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Один из медиков получил минно-взрывное ранение, еще двое сотрудников больницы получили акубаротравмы легкой и средней тяжести.

Российские войска уже не впервые обстреливают медицинскую инфраструктуру Украины. 16 января враг атаковал Харьков в результате чего, была повреждена больница. Тогда вспыхнул пожар в двухэтажном здании, никто не пострадал.

Фото: Минздрав