Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Один из медиков получил минно-взрывное ранение: враг обстрелял больницу на Херсонщине

24 января 2024, 16:18
Ольга Боднарчук редактор
пошкоджена лікарня Херсон

Сегодня днем, 24 января, около 12:30 россияне снова обстреляли одну из больниц Херсонщины. Поврежден административный корпус медицинского учреждения. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Разрушение больницы и пострадавшие

В результате обстрела повреждена крыша, фасад и выбиты окна больницы.

В результате атаки ранены медицинские и технические работники, находившиеся в здании медучреждения.

Сейчас смотрят

Один из медиков получил минно-взрывное ранение, еще двое сотрудников больницы получили акубаротравмы легкой и средней тяжести.

Российские войска уже не впервые обстреливают медицинскую инфраструктуру Украины. 16 января враг атаковал Харьков в результате чего, была повреждена больница. Тогда вспыхнул пожар в двухэтажном здании, никто не пострадал.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні Россия Херсонщина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь