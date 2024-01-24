Сьогодні вдень, 24 січня, близько 12:30 росіяни знову обстріляли одну з лікарень Херсонщини. Пошкоджено адміністративний корпус медичного закладу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Руйнування лікарні та постраждалі

В результаті обстрілу пошкоджено дах, фасад та вибито вікна лікарні.

Внаслідок атаки поранено медичних та технічних працівників, що перебували в будівлі медзакладу.

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Один із медиків отримав мінно-вибухове поранення, ще двоє співробітників лікарні отримали акубаротравми легкої та середньої тяжкості.

Російські війська вже не вперше обстрілюють медичну інфраструктуру України. 16 січня ворог атакував Харків, внаслідок чого була пошкоджена лікарня. Тоді спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі, ніхто не постраждав.

Фото: МОЗ