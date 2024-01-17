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РФ знову атакувала медичну інфраструктуру: у Харкові пошкоджено лікарню

17 Січня 2024, 13:24
Ольга Боднарчук редактор
РФ знову атакувала медичну інфраструктуру: у Харкові пошкоджено лікарню

Увечері, 16 січня, росіяни знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова, пошкоджено медзаклад. Про це у своєму Telegram-каналі пише народний депутат, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Руйнування лікарні у Харкові

Після обстрілу в одній з лікарень міста спалахнула пожежа на двох поверхах.

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Внаслідок пошкодження будівлі вибуховою хвилею медичний персонал та пацієнти не постраждали.

За даними місцевої влади, під час ракетної атаки пошкоджено не менше 19 житлових будинків та 14 автівок.

Загалом, через вечірній обстріл у Харкові 20 осіб отримали поранення, 16 з них госпіталізували.

У важкому стані перебувають дві жінки, інші постраждалі – у середньому та легкому станах.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

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Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький

Теги
ракетний удар Росія Харків
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