Вечером, 16 января, россияне снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, повреждено медучреждение. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Разрушение больницы в Харькове

После обстрела в одной из больниц города вспыхнул пожар на двух этажах.

В результате повреждения здания взрывной волной медицинский персонал и пациенты не пострадали.

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По данным местных властей, во время ракетной атаки повреждено не менее 19 жилых домов и 14 автомобилей.

В общем, из-за вечернего обстрела в Харькове 20 человек получили ранения, 16 из них госпитализированы.

В тяжелом состоянии находятся две женщины, остальные пострадавшие — в среднем и легком состояниях.

В результате обстрела один человек погиб.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий