По данным федерального статистического управления Destatis, объем безалкогольного пива, производимого в Германии, за последние 10 лет увеличился почти вдвое, достигнув 670 млн литров в 2022 году.

Немцы все чаще заменяют традиционное пиво безалкогольным из соображений здоровья и растущего качества безалкогольных напитков.

Пиво, содержащее менее 0,5% алкоголя (законный предел, который можно классифицировать как безалкогольное), больше не является редкостью в знаменитых пивных садах страны.

По данным исследования Института Алленсбаха, проведенного в 2022 году, безалкогольное пиво составляло около 7% от общего объема покупок пива.

— Мы наблюдаем сильный рост спроса, — отметил глава Федерации пивоваров Германии, которая представляет интересы пивоваренной отрасли Хольгер Айхеле.

Выпущенное в 1970-х годах безалкогольное пиво изначально предназначалось для нишевого рынка: автомобилистов, беременных женщин или выздоравливающих алкоголиков.

Но в последние годы безалкогольный напиток стал мейнстримом. По данным Федерации пивоваров Германии, с 2010 года количество предлагаемых брендов удвоилось и достигло более 700.

Частично это связано с усовершенствованными технологиями пивоварения, которые привели к повышению качества, что ранее удерживало безалкогольное пиво от проникновения на массовый рынок.

Бум безалкогольного пива в Германии также частично объясняется тенденциями в области здравоохранения и растущим осознанием вредного воздействия алкоголя.

Хотя немцы являются одними из крупнейших потребителей алкоголя в мире: на душу населения приходится 10 литров чистого алкоголя в год, однако потребление падает, особенно среди молодежи.

По данным исследования Федерального центра санитарного просвещения, 8,7% молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю. В 2011 году эта цифра составляла около 14%, а в 1979 году — 25%.

По данным Destatis, средний немец выпил 87,2 литра пива в 2022 году по сравнению с почти 100 литрами в 2013 году.

Поэтому Федерация пивоваров прогнозирует, что в конечном итоге на долю безалкогольного пива будет приходиться 20% рынка.