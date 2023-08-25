За даними федерального статистичного управління Destatis, обсяг безалкогольного пива, виробленого в Німеччині, за останні 10 років збільшився майже вдвічі, досягнувши 670 млн літрів 2022 року.

Німці дедалі частіше замінюють традиційне пиво безалкогольним з міркувань здоров’я і прекрасної якості безалкогольних напоїв.

Пиво, що містить менше ніж 0,5% алкоголю (законна межа, яку можна класифікувати як безалкогольне), більше не є рідкістю в знаменитих пивних садах країни.

За даними дослідження Інституту Алленсбаха, проведеного 2022 року, безалкогольне пиво становило близько 7% від загального обсягу покупок пива.

– Ми спостерігаємо сильне зростання попиту, – зазначив голова Федерації пивоварів Німеччини, яка представляє інтереси пивоварної галузі, Гольгер Айхеле.

Випущене в 1970-х роках безалкогольне пиво спочатку призначалося для нішевого ринку: автомобілістів, вагітних жінок або алкоголіків, які одужують.

Але в останні роки безалкогольний напій став мейнстримом. За даними Федерації пивоварів Німеччини, з 2010 року кількість пропонованих брендів подвоїлася і досягла понад 700.

Частково це пов’язано з удосконаленими технологіями пивоваріння, які сприяли покращенню якості, що раніше утримувало безалкогольне пиво від проникнення на масовий ринок.

Бум безалкогольного пива в Німеччині також частково пояснюється тенденціями у сфері охорони здоров’я і усвідомленням шкідливого впливу алкоголю.

Хоча німці є одними з найбільших споживачів алкоголю у світі: на душу населення припадає 10 літрів чистого алкоголю на рік, проте споживання падає, особливо серед молоді.

За даними дослідження Федерального центру санітарної просвіти, 8,7% молодих людей віком від 12 до 17 років вживають алкоголь хоча б раз на тиждень. У 2011 році ця цифра становила близько 14%, а в 1979 році — 25%.

За даними Destatis, середній німець у 2022 році випив 87,2 літра пива порівняно з майже 100 літрами 2013 року.

Тож Федерація пивоварів прогнозує, що в кінцевому підсумку на частку безалкогольного пива припадатиме 20% ринку.