71-летняя жительница Донецкой области пострадала в результате попадания российской ракеты в городской рынок, где женщина работала. В Центре Незламні ей поставили протез и теперь пожилая пациентка учится ходить.

Это трудно, однако самое трудное — принимать новые обстоятельства и свое новое тело.

В апреле 2023 года российская ракета попала в рынок города Украинск, где работала пенсионерка. Она до сих пор не может говорить спокойно об обстоятельствах своего ранения. Левой ноги не стало сразу, а правую — очень сильно повредило.

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Женщина была в сознании и хорошо помнит, что всю дорогу в больницу громко кричала: “Господи, помилуй!”.

Татьяне Дологе 71 год. Вся ее жизнь прошла в этом городке Донецкой области. На пенсии женщина вела очень активный образ жизни. Успевала ухаживать за больной матерью, заниматься огородом еще и работать на городском рынке.

И вдруг в один момент вражеская ракета перечеркнула всю ее жизнь. Признается, труднее всего было осознать, что ноги больше нет.

Ее в тот страшный день сразу прооперировали. А потом, чтобы спасти правую ногу пациентки, врачи выполнили еще ряд хирургических вмешательств.

Во Львов в Центр Незламні Татьяна приехала уже для реабилитации и протезирования.

— Очень медленно, постепенно приходило понимание, что я уже не буду такой, как раньше. Надо приспособиться жить по-новому, — делится пациентка.

Сейчас Татьяна уже получила искусственную ногу, учится на ней ходить и завершает реабилитацию.

Чтобы поддержать женщину, Центр Незламні и сеть студий красоты Nail Caramel устроили для Натальи Дологи фотосессию.

Они наглядно показали, что глубинная красота украинцев не зависит от возраста и обстоятельств.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова