Специалисты Национального реабилитационного Центра Незламні с помощью протезов поставили на ноги 63-летнюю Елену Мякина из Донецкой области, получившую тяжелое осколочное ранение в шейку бедра во время вражеского обстрела.

Об этом сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Елена — родом из шахтерского Торецка с населением более 40 тыс. человек. Более чем за девять лет войны город превратился в руины и пожарища. Обстрелы чуть ли не каждый день, нет газа, света и воды, — говорится в сообщении.

Однако часть горожан все еще отказывается покидать свои дома. До ранения продолжала жить и работать в Торецке и Елена — с мужем и сыном.

Под обстрел женщина попала в июле этого года на своем рабочем месте. Она работала продавщицей в продуктовом магазине. Когда рядом прилетел первый российский снаряд, Елена выбежала из помещения. Второй боеприпас попал прямо в магазин.

Коллега, которая не покинула здание, погибла, а сама Елена получила множественные осколочные ранения. Один из осколков раздробил шейку бедра. Елена закрыла голову руками и кричала: “Боже, я так хочу жить!”. А снаряды летели еще и еще.

Спасли женщину работники ГСЧС. Они эвакуировали раненую в Константиновку, где ей оказали первую помощь. Известие о том, что с ней случилось, убило ее мужа. Его сердце не выдержало.

— Война забрала у меня все: дом, семью, работу. В один момент я потеряла все, — со слезами на глазах говорит Елена.

Из-за ранения она даже не смогла попрощаться с мужем. Ее же продолжили спасать уже днепровские медики. Они вытащили осколок, стабилизировали состояние и отправили на дальнейшее лечение во Львов.

— Пациентка поступила с огнестрельным переломом шейки бедра, огнестрельной раной ягодицы и паховой области. Состояние сложное, однако контролируемое, — рассказал врач-травматолог Центра Владимир Вовчко.

Медики прооперировали женщину: провели тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его на протез. Таким образом специалистам удалось сохранить функцию конечности.

Сейчас пациентка восстанавливается после операции и уже делает первые шаги.

Источник: Первое медобъединение Львова