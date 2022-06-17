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Оккупанты превратили город в гетто для 100 тыс. жителей: Мариуполь на пороге вспышек холеры и дизентерии

17 июня 2022, 15:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Маріуполь

Российские оккупаты фактически превратили Мариуполь в гетто для 100 тыс. мирных жителей, большинство из которых — пенсионеры. Город в настоящее время находится на пороге вспышек холеры и дизентерии.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

— Оккупанты начали отделять военные поселения от жителей города, чтобы как-то уберечь свою собственную жизнь. Мариуполь стоит на пороге вспышек холеры и дизентерии. Город закрыли на карантин, ограничили доступ к реке и морю, — написал мэр.

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Он отметил, что в городе тысячи стихийных захоронений, нет канализации. Кроме того, сейчас повышается температура воздуха и начинаются дожди. Весь размытый грунт попадает в реки, колодцы и источники, откуда люди берут воду.

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— Это может привести к тысячам смертей мариупольцев. 100 тыс. жителей просто держат в гетто. Подавляющее большинство из которых пенсионеры. Они хотят, но не могут уехать, — заявил Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что россияне и коллаборанты не принимают действенных мер. Больницы разбиты, все уцелевшее медицинское оборудование вывезено в Донецк.

Единственное, что они пытаются сделать — это спасти собственную жизнь, а до мариупольцев им нет никакого дела, резюмировал городской голова.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Теги
Війна в Україні Мариуполь холера
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