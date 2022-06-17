Каждый день в больницы оккупированного войсками РФ Мариуполя обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 людей с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головная боль). Реагентов для тестирования нет – все вывезено оккупантами. Антибиотиков – нет, — сообщает Андрющенко.

По его словам, людей просто отправляют домой. Кроме того, оккупанты ограничили общение с мариупольцами в больницах. К примеру, в больнице №2, где на стационарном лечении находятся российские военные, с позавчерашнего дня они не посещают общую столовую.

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По словам Андрющенко, в Левобережном районе города вчера, 16 июня, был замечен кортеж Международного комитета Красного Креста, который привез четыре фуры гуманитарной помощи.

— Надеемся, что через открытый доступ МККК вмешается в ситуацию. Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из наибольших источников заболевания, — добавил он.

Напомним, что как заявили 10 июня в Мариупольском горсовете, эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха могут привести к массовому росту инфекционных заболеваний.

По оценкам экспертов, холера, дизентерия и другие острые кишечные заболевания могут стать причиной гибели около 10 тыс. мариупольцев до конца этого года.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский горсовет