Кожен день в лікарні окупованого військами РФ Маріуполя звертаються до 15 осіб з симптомами холери або дизентерії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери або дизентерії (діарея, блювання, головний біль). Реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків немає, – повідомляє Андрющенко.

За його словами, людей просто відправляють додому. Крім того, окупанти обмежили спілкування з маріупольцями в лікарнях. Приміром, у лікарні №2, де на стаціонарному лікуванні перебувають російські військові, з позавчорашнього дня вони не відвідують загальну їдальню.

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За словами Андрющенка, в Лівобережному районі міста вчора, 16 червня, був помічений кортеж Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який привіз чотири фури гуманітарної допомоги.

– Сподіваємося, що через відкритий доступ МКЧХ втрутиться в ситуацію. Самі окупанти нічого не роблять, навіть не введена заборона на продаж живої риби, як одного з найбільших джерел захворювання, – додав він.

Нагадаємо, що як заявили 10 червня в Маріупольській міськраді, епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря можуть призвести до масового зростання інфекційних захворювань.

За оцінками експертів, холера, дизентерія та інші гострі кишкові захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тис. маріупольців до кінця цього року.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада