Російські окупати фактично перетворили Маріуполь на гетто для 100 тис. мирних жителів, більшість з яких — пенсіонери. Місто наразі перебуває на порозі спалахів холери та дизентерії.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

– Окупанти почали відокремлювати військові поселення від жителів міста, щоб якось уберегти своє власне життя. Маріуполь стоїть на порозі спалахів холери і дизентерії. Місто закрили на карантин, обмежили доступ до річки і моря, – написав мер.

Він зазначив, що в місті тисячі стихійних поховань, немає каналізації. Крім того, зараз підвищується температура повітря й починаються дощі. Весь розмитий ґрунт потрапляє в річки, колодязі та джерела, звідки люди беруть воду.

Зараз дивляться

– Це може призвести до тисяч смертей маріупольців. 100 тис. жителів просто тримають в гетто. Переважна більшість з яких пенсіонери. Вони хочуть, але не можуть виїхати, – заявив Вадим Бойченко.

Мер підкреслив, що росіяни й колаборанти не вживають дієвих заходів. Лікарні розбиті, все вціліле медичне обладнання вивезено до Донецька.

Єдине, що вони намагаються зробити – це врятувати власне життя, а до маріупольців їм немає ніякого діла, резюмував міський голова.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада