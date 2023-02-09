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Оккупанты в Северодонецке выгоняют людей из больницы, чтобы лечить своих

9 февраля 2023, 09:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В оккупированном Северодонецке Луганской области агрессор выгоняет мирное гражданское население из больницы, чтобы лечить и оперировать там раненых военных РФ.

Об этом сообщила Луганская ОВА в своем Telegram—канале.

— Дошла очередь и до Северодонецка, где больных из больницы отправляют домой, потому что готовят помещение под хирургию для военных рф, — говорится в сообщении.

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Ранее раненых везли вглубь территорий, не оставляли их в разграбленных самими же оккупантами медицинских учреждениях.

Однако сейчас раненых такое количество, что под госпитали переоборудованы даже медучреждения в прифронтовых населенных пунктах, отмечают в ОВА.

Источник
УНН
Теги
Війна в Україні військовослужбовці Лікарні лікування Россия Сєвєродонецьк
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