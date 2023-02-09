В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області агресор виганяє мирне цивільне населення з лікарні, щоб лікувати і оперувати там поранених військових РФ.

Про це повідомила Луганська ОВА у своєму Telegram-каналі.

– Дійшла черга і до Сєвєродонецька, де хворих з лікарні відправляють додому, бо готують приміщення під хірургію для військових рф, – йдеться у повідомленні.

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Раніше поранених везли вглиб територій, не залишали їх у розграбованих самими ж окупантами медичних закладах.

Однак зараз поранених така кількість, що під госпіталі переобладнані навіть медустанови в прифронтових населених пунктах, зазначають в ОВА.