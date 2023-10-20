Новое исследование ученых доказало, что ароматерапия маслом перечной мяты может уменьшить боль и улучшить качество сна пациентов после операции на открытом сердце.

Результаты клинического испытания были опубликованы в научном журнале BMJ Supportive & Palliative Car и вызвали большой резонанс.

Исследователи изучали действие ароматерапии перечной мятой именно на пациентах, перенесших операцию на открытом сердце.

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Это вмешательство очень травматичное и требует механической поддержки дыхания. Послеоперационный период сложный и связан с высоким риском сильной боли, стресса и бессонницы.

И сама боль, и лекарства, которые ее утоляют, могут продлить время, необходимое для ИВЛ, и увеличить послеоперационные осложнения.

Исследователи предположили, что природные средства могут быть более безопасным вариантом сильным препаратам или могут повысить эффективность существующих обезболивающих.

Эфирное масло перечной мяты выбрали для исследования именно потому, что оно широко используется в паллиативной помощи, как средство, обладающее расслабляющим и седативным действием.

В клиническом испытании приняли участие 59 взрослых пациентов, перенесших операцию на открытом сердце. 30 человек были в группе ароматерапии и 29 — в группе сравнения.

Обе группы были похожи по полу, возрасту и весу, перенесли одинаковый вид хирургического вмешательства, одинаковое количество времени провели под общим наркозом, получали одинаковое количество обезболивающих и провели одинаковое время под ИВЛ.

За 30 минут до удаления дыхательной трубки половине пациентов применяли ароматерапию 0,1 мл 10% эфирного масла перечной мяты, а затем три раза в день через небулайзер еще добавляли аналогичную процедуру.

Через два дня средняя оценка интенсивности боли (измерялась в баллах) в группе ароматерапии была почти вдвое меньше, чем в группе сравнения, что является статистически значимой разницей.

Те, кто получал ароматерапию маслом мяты перечной, нуждались в меньшем количестве лекарств для облегчения боли, чем пациенты из группы сравнения.

Исследователи предполагают, что болеутоляющими свойствами наделены компоненты мятного масла — карвон, лимонен и ментол.

— Этот растительный продукт можно безопасно использовать как дополнительное лечение для облегчения боли и обеспечения комфорта пациентов после операции на сердце, — убежден один из исследователей Махли Магами.

Источник: SciTechDaily