Нове дослідження вчених довело, що аромотерапія олією перцевої м’яти може зменшити біль і покращити якість сну пацієнтів після операції на відкритому серці.

Результати клінічного випробування були опубліковані в науковому журналі BMJ Supportive & Palliative Car і викликали неабиякий резонанс.

Дослідники вивчали дію аромотерапії перцевою м’ятою саме на пацієнтах, що перенесли операцію на відкритому серці. Це втручання дуже травматичне і потребує механічної підтримки дихання. Післяопераційний період складний і пов’язаний з високим ризиком сильного болю, стресу та безсоння.

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І сам біль, і ліки, що його вгамовують, можуть подовжити час, необхідний для ШВЛ, і збільшити післяопераційні ускладнення.

Дослідники припустили, що природні засоби можуть бути безпечнішим варіантом сильних препаратів або можуть підвищити ефективність існуючих знеболюючих.

Ефірну олію перцевої м’яти обрали для дослідження саме тому, що вона широко використовується в паліативній допомозі як засіб, що має розслаблюючу та седативну дію.

У клінічному випробуванні взяли участь 59 дорослих пацієнтів, що перенесли операцію на відкритому серці. 30 чоловік були у групі аромотерапії та 29 – у групі порівняння.

Обидві групи були схожі за статтю, віком і вагою, перенесли однаковий вид хірургічного втручання, однакову кількість часу провели під загальним наркозом, отримували однакову кількість знеболювального і провели однаковий час під ШВЛ.

За 30 хвилин до видалення дихальної трубки половині пацієнтів застосовували ароматерапію 0,1 мл 10% ефірної олії перцевої м’яти, а потім три рази на день через небулайзер ще додавали аналогічну процедуру.

Через два дні середня оцінка інтенсивності болю (вимірювалася у балах) у групі аромотерапії була майже вдвічі меншою, ніж у групі порівняння, що є статистично значущою різницею.

Ті, хто отримував ароматерапію олією м’яти перцевої, потребували менше ліків для полегшення болю, ніж пацієнти з групи порівняння. І краще спали.

Дослідники припускають, що болезаспокійливими властивостями наділені компоненти м’ятної олії — карвон, лімонен і ментол.

– Цей рослинний продукт можна безпечно використовувати як додаткове лікування для полегшення болю та забезпечення комфорту пацієнтів після операції на серці, – переконаний один з дослідників Махли Магамі.

Джерело: SciTechDaily